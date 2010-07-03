Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии после операции

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Музыканта и актера Петра Мамонова прооперировали, сейчас его состояние стабильно. Об этом рассказала его супруга Ольга Мамонова.

"Его прооперировали, он пока в реанимации. Состояние стабильное, хорошее. Мы поговорили с ним, он сейчас отдыхает", – цитирует ее Агентство "Москва".

Мамонова госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова с инфарктом 24 августа. Все ближайшие концерты отменены.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился в 1951 году. Был в числе первых московских хиппи. В первой половине 1980-х годов со школьным приятелем Александром Липницким создал группу "Звуки Му".

В кино Петр Мамонов дебютировал в 1986 году в короткометражном фильме "Хау ду ю ду". Снимался в лентах "Игла", "Такси блюз", "Анна Карамазофф", "Нога", "Терра инкогнита", "Шапито-шоу", "Остров" и других.