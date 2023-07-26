Задымление в вагонах с серой под Рязанью ликвидировали

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На станции Сасово в Рязанской области ликвидировали очаг возгорания в вагонах поезда № 2231, перевозившего серу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

По информации пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), задымление серы произошло в вагонах на станции в 07:00. Из-за произошедшего были эвакуированы сотрудники станции и жители пятиэтажного дома, находящегося в радиусе 50 метров от вокзала. Пострадавших и угрозы экологии не выявили.



"На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла. При каких обстоятельствах и где началось задымление, будут выяснять правоохранительные органы", – говорится в сообщении магистрали.

Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, по факту задымления уже организовали проверку.

"Прокуратура установит все обстоятельства случившегося. При наличии оснований примет меры реагирования", – говорится в сообщении.

До этого пожар произошел в электричке, следующей на участке Октябрьской железной дороги (ОЖД) от станции Поварово-1 до Твери. В связи с произошедшим движение по железнодорожному участку было временно приостановлено. Позже поезда начали вновь передвигаться в соответствии с графиком.

