В Японии казнен мужчина, устроивший резню в 2008 году в Токио – СМИ

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Смертный приговор устроившему в июне 2008 года резню в центре Токио, 39-летнему Томохиро Като, был приведен в исполнение, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В сообщении телеканала отмечается, что это второй случай приведения в исполнение смертного приговора при правительстве премьер-министра Фумио Кисиды.

Жертвами убийства на оживленной улице Акихабара в июне 2008 года стали семь человек, еще 10 получили ранения. Преступник въехал в толпу людей на грузовике, заблокировав улицу, после чего вышел из машины и начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим.

После задержания Томохиро Като заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни.

Ранее японец Кета Хаттори, напавший на людей в экспрессе железнодорожной компании Keio признался, что подражает суперзлодею из комиксов Джокеру. Мужчина рассказал следствию, что постарался одеться как Джокер, который в комиксах носит фиолетовый костюм. Также определенную роль в его поступке сыграла сцена из одноименного фильма, где главный герой нападает на людей в поезде.

Злоумышленник признался, что сожалеет, что никого не убил. Он уже заявлял о намерении лишить жизни несколько человек, чтобы его приговорили к смертной казни.

Накануне полиция Токио арестовала молодого мужчину, который начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии. После этого он разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступали также сообщения, что в вагоне распылили соляную кислоту. В результате несколько сидений загорелись. В ходе инцидента пострадали не менее 17 человек. Пожилой мужчина сейчас находится без сознания.