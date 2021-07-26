Дочь отставного контр-адмирала Лобанова рассказала об отце

16:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дочь отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, которого подозревают в убийстве жены и сына, рассказала об отце. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По ее словам, Лобанов был порядочным человеком и настоящим русским офицером. Вместе с адмиралом Лебедько он входил в число основателей Северного флота. Вопреки публикациям в СМИ, Лобанов никогда не служил на атомоходах, ходил на дизельной подводной лодке, добавила дочь. Отставной контр-адмирал интересовался историческими книгами и самостоятельно изучал документы.
Женщина сообщила, что больше всех на свете Лобанов любил свою супругу. Он был сдержан в эмоциях и никогда не скандалил. Дочь подозреваемого подчеркнула, что отец совсем не пил и не курил.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге убили семью 86-летнего отставного контр-адмирала ВМФ. Предположительно, убийство 84-летней супруги военного и его 56-летнего сына было совершено несколько недель назад.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело, оно находится на личном контроле руководителя ведомства Александра Бастрыкина. При этом версия ограбления отпала сразу, так как деньги и ценности остались в квартире. В преступлении подозревают самого главу семьи, который попал под электричку у станции в Калининском районе Петербурга 16 июля.
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