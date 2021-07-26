Глава СК поставил на контроль дело о гибели семьи отставного контр-адмирала

13:53
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Центральный аппарат Следственного комитета России проконтролирует ход расследования убийства членов семьи отставного контр-адмирала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель СК поручил руководству ГСУ по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, тела которых с множественными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире дома по улице Бутлерова Северной столицы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастного к преступлению и провести комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге убили семью отставного контр-адмирала ВМФ Леонида Лобанова.
Предположительно, убийство 84-летней супруги военного и его 56-летнего сына было совершено несколько недель назад.
Соседи Лобанова, в чьей квартире накануне были обнаружены тела его жены и сына, рассказали о случившемся. Они сообщили о появившемся в подъезде неприятном запахе, который первоначально связали с гниющим из-за жары мусором во дворе.
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