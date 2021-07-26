В центре Ростова-на-Дону загорелся жилой дом

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Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Трехэтажный жилой дом загорелся в центре Ростова-на-Дону вечером в воскресенье, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Уточняется, что жильцов эвакуировали, ранг пожара повышен до 4.
"В 21:15 25.07.2021 в ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация о том, что в Ростове-на-Дону, по переулку Островского, 7, произошло загорание в квартире трехэтажного жилого дома. <...> Пострадавших нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника службы пожаротушения регионального МЧС, в 23:48 по московскому времени группировку спасателей увеличили в два раза. В тушении пожара сейчас задействованы 200 человек и 50 единиц техники.
В этот же день крупный пожар случился в Петербурге. Там загорелось здание на Лиговском проспекте. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. В результате инцидента пострадала одна женщина, ее госпитализировали с отравлением. 15 человек были эвакуированы.
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