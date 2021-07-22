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Происшествия

02:40 (обновлено 22.07.2021 04:21)

В жилом доме на западе Москвы загорелись квартира и несколько балконов

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Два человека пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Шолохова в Москве в ночь на четверг, 22 июля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.

Уточняется, что возгорание произошло в одной из квартир на 16-ом этаже, затем пламя распространилось на шесть балконов с 15 по 17 этажи.

"Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Принятыми мерами в 02 часа 34 минуты открытое горение ликвидировано, а в 02 часа 53 минуты пожар ликвидирован. К сожалению, в результате пожара пострадали 2 человека", – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в офисном здании на юго-западе столицы. Открытое горение наблюдалось из трех окон. Позже его удалось локализовать.

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