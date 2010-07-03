МАК расследует крушение вертолета с россиянами в Италии

Межгосударственный авиационный комитет создал группу для участия в расследовании крушения вертолета Robinson R66 в районе острова Горгона в Италии, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло вечером 22 июля. На борту вертолета, упавшего в море, было двое россиян – мужчина и женщина. Отмечается, что экипаж не подавал сигналы бедствия. Владельцем и пилотом вертолета был 37-летний Максим Сычев. Его тело до сих пор не нашли. В кабине вертолета обнаружили лишь тело 28-летней москвички Екатерины Кархиной.
Вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии. После дозаправки в тосканской провинции Масса Каррара он направлялся на Сардинию.
23 июля обломки вертолета доставили на корабле в Ливорно. Их передали следователям для изучения. Расследованием занимается местная прокуратура.
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