Четверо руководителей полиции Серпухова уволены после гибели пятилетней девочки

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Несколько руководителей полиции Серпухова были уволены из органов в связи с тем, что проигнорировали обращения о подозрительном мужчине на детской площадке. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Она пояснила, что после проверки были уволены замначальника муниципального управления "Серпуховское", начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД и еще двое сотрудников Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. По словам Петровой, их сняли с должностей за "ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных сотрудников в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке".

Глава пресс-службы также добавила, что начальник Управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подмосковного главка МВД был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. После выхода из отпуска аналогичное взыскание ожидает начальника МУ МВД "Серпуховское", отметила Петрова.

22 июля с детской площадки в подмосковном Серпухове пропала пятилетняя девочка. Позже спортивную сумку с телом ребенка нашли у железной дороги. Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался 27-летний Александр Семин. 24 июля суд арестовал его на два месяца.

Также в МВД пообещали выяснить, почему ранее жалобы местных жительниц на подозрительного мужчину остались без внимания.