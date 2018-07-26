Четверо руководителей полиции Серпухова уволены после гибели пятилетней девочки

26 июля, 14:07
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Несколько руководителей полиции Серпухова были уволены из органов в связи с тем, что проигнорировали обращения о подозрительном мужчине на детской площадке. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Она пояснила, что после проверки были уволены замначальника муниципального управления "Серпуховское", начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД и еще двое сотрудников Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. По словам Петровой, их сняли с должностей за "ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных сотрудников в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке".
Глава пресс-службы также добавила, что начальник Управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подмосковного главка МВД был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. После выхода из отпуска аналогичное взыскание ожидает начальника МУ МВД "Серпуховское", отметила Петрова.
22 июля с детской площадки в подмосковном Серпухове пропала пятилетняя девочка. Позже спортивную сумку с телом ребенка нашли у железной дороги. Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался 27-летний Александр Семин. 24 июля суд арестовал его на два месяца.
Также в МВД пообещали выяснить, почему ранее жалобы местных жительниц на подозрительного мужчину остались без внимания.
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