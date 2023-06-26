Два человека погибли в ДТП в Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина и девочка погибли в результате столкновения легкового автомобиля с большегрузом в Сергиевском районе Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел на 1 086-м километре трассы "Урал". Погибший в ДТП мужчина 1970 года рождения находился за рулем легкового "Хендая", девочка 2009 года рождения ехала в машине вместе с ним.

Три человека – женщина 1977 года рождения и дети 2014 и 2009 годов рождения – получили травмы. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

До этого два человека пострадали при столкновении автобуса, который вез группу рабочих, с грузовиком на шестом километре автодороги А-108 в Московской области. Они получили телесные повреждения небольшой степени тяжести.

