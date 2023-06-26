Люди оказались под завалами после обрушения многоэтажного дома в Египте – СМИ

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

В египетском городе Александрия произошло обрушение 13-этажного жилого дома, большое число людей оказалось под завалами. Об этом пишет египетская газета Youm7.

Как уточнили журналисты, инцидент случился в районе Сиди-Бишр на востоке города, в результате обрушения большое число жильцов дома и посетителей расположенного в здании супермаркета находятся под завалами.

Отмечается, что также был нанесен ущерб нескольким автомобилям. На место инцидента были направлены спасатели и машины скорой помощи.

Накануне не менее девяти человек пострадали из-за схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме. Также сообщалось об одном погибшем, однако точной информации не поступало.

Уточняется, что среди пострадавших трое детей были госпитализированы в детскую больницу с незначительными травмами.

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