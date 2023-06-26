Двух жителей Ялты задержали за сотрудничество с СБУ и готовность совершать теракты в Крыму

Фото: 123RF/flynt

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали двух жителей Ялты за сотрудничество с украинскими спецслужбами и готовность совершать теракты на военных объектах Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, граждане 1980 и 1983 годов рождения установили контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), после чего передавали ему данные о политической, экономической и военной обстановке в Крыму. Задержанные также выразили готовность предоставлять украинским спеслужбам фото- и видеоматериалы объектов российской армии и совершать диверсионно-террористические акты.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Амурской области. По данным российских спецслужб, мужчина около десяти раз переводил украинской армии средства на закупку квадрокоптеров, военной техники, амуниции, дронов-камикадзе.

