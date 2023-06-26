Жителя Амурской области задержали за перевод средств на покупку дронов для ВСУ

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Житель Амурской области, переводивший денежные средства на закупку дронов-камикадзе и другой техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержан по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность уроженца Львовской области, гражданина России, проживающего на территории Амурской области, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России", – уточнили в ЦОС.

Отмечается, что задержанный совершил более десяти переводов личных денежных средств для покупки ВСУ квадрокоптеров, военной техники, амуниции, дронов-камикадзе.

Ранее два участника признанной в РФ террористической и запрещенной организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" были задержаны в Крыму. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы, на них завели уголовное дело по факту участия в незаконном вооруженном формировании.

До этого сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону. Он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятия, средств ПВО и российских сил.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае