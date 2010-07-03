Полиция проверяет сообщения о возможной угрозе взрыва на станции МЦК "Локомотив"

Транспортная полиция начала проверку сообщения о возможной угрозе взрыва на станции МЦК "Локомотив", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Полиция проводит проверку сообщения о якобы существующей угрозе взрыва на станции МЦК "Локомотив", – говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты устанавливают личности тех, кто сообщил об угрозе взрыва.

В этом месяце экстренные службы проверяли Белорусский вокзал, метро "Белорусская" и "Арбатская", а также еще более 50 объектов, в том числе ТЦ "Охотный ряд", здание Госдумы, отели Akvarel и Savoy.

