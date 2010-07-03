Неизвестный сообщил о минировании здания Госдумы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Полиция проверяет информацию о минировании здания Госдумы в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает Агентство "Москва".

Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в здание Госдумы по адресу: улица Охотный Ряд, дом № 1. Полиция проводит проверку сообщения. К зданию направлены полиция, сотрудники МЧС, скорая помощь, другие экстренные службы.

Ранее 20 июня сообщение о минировании поступило в здание телецентра "Останкино". Аналогичные сообщения поступали в телецентр еще три раза за июнь.

Также в этом месяце уже несколько экстренные службы проверяли Белорусский вокзал, метро "Белорусская" и "Арбатская", а также еще более 50 объектов, в том числе ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.

