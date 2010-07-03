Обнародовано видео задержания террориста в Саратове

Видео: ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видео задержания в Саратове участника запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. По данным спецслужб, он готовил теракт в местах массового пребывания людей.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, в связи с чем его нейтрализовали. ФСБ сообщает, что боевик, дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

На месте происшествия обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств. По данному факту возбуждено уголовное дело.