Два взрывных устройства сбросили на село Поповка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

На село Поповка в Белгородской области сбросили два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один снаряд сдетонировал, второй нет. Пострадавших и разрушений нет", – написал он в своем телеграм-канале.

К месту происшествия выехали взрывотехники и оперативные службы. Они предпримут действия, направленные на разминирование снаряда.

До этого взрывное устройство было сброшено на поселок Октябрьский в Белгородской области. Разрушения получило административное здание. Там были выбиты стекла и повреждены фасад и кровля.

