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Происшествия

20:36

СК предъявил обвинение главному инженеру водоканала Таганрога

происшествия

Фото: СК РФ

Следственный комитет России предъявил обвинение главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" Таганрога Юрию Полякову по делу о гибели 11 человек, сообщает ТАСС.

"Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Поляков на данный момент содержится под стражей, он арестован.

Инцидент на водоочистных сооружениях произошел 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время работ по очистке коллектора. Жертвами ЧП стали 11 человек.

Число погибших в коллекторе под Таганрогом выросло до 11

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