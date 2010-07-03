Мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, в субботу, 25 мая, в лесополосе близ Молодцовского проезда обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде асфиксии.

По подозрению в убийстве был задержан знакомый погибшего 1958 года рождения. Сотрудники намерены в ближайшее время просить суд избрать задержанному меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.