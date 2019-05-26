Вестибюль станции метро "Орехово" закрывали из-за забытого пакета

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Один из выходов станции метро "Орехово" перекрывали днем в воскресенье, 26 мая, из-за найденной там бесхозной сумки, сообщает ТАСС.

Была оцеплена часть северного вестибюля и платформы. На месте работали полицейские и кинологи. Войти в метро можно было через южный вестибюль.

Угроза не подтвердилась. Подозрительным предметом оказался забытый пакет с проволокой.