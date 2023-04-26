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16:15

Происшествия

Россиянина задержали за попытку уехать на Украину для участия в боевых действиях против РФ

Фото: 123RF/fotodrobik

Россиянина арестовали в Белгородской области за попытку выехать на украинскую территорию, чтобы вступить в ряды ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержан гражданин России 2003 года рождения, пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", – рассказали представители УФСБ.

Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался отправиться на Украину, чтобы вступить в украинскую армию.

В отношении мужчины 1989 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к государственной измене". По данным спецслужб, подозреваемый нашел лиц, которые могли помочь ему с выездом, купил медицинские средства первой необходимости, специальную амуницию, а также проработал маршруты выезда.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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