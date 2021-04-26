Дело возбуждено по факту убийства мужчины на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины. По факту случившегося возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте столичного управления СК.

"Тело мужчины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений в области туловища обнаружили 26 апреля 2021 года в салоне автомобиля, припаркованного на проезжей части Курьяновской набережной", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Все обстоятельства преступления выясняются. Также устанавливается личность подозреваемого.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на жизнь полицейского после инцидента в Центральном районном суде Новосибирска, когда обвиняемый в сбыте наркотиков попытался сбежать.