В ЦППК опровергли данные о возгорании поезда на станции "Бутово"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) опровергла данные о возгорании электрички на станции "Бутово".

Как сообщила пресс-служба перевозчика в Twitter, ранее в сети появилось видео с человеком, направляющим огнетушитель на вагон поезда.

По прибытии на станцию "Подольск" машинистом не был подтвержден факт возгорания, при этом он обнаружил разбитую форточку.

В пресс-службе добавили, что компания проведет проверку по поводу инцидента.

Ранее электричка задела платформу и получила незначительные повреждения лакокрасочного покрытия на станции Румянцево.