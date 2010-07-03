Названа возможная причина пожара в РГУ нефти и газа имени Губкина

Очагом возгорания в здании Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина мог стать электрощиток в учебной лаборатории, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ.
Отмечается, что в результате образовавшегося задымления сработала пожарная сигнализация.
Днем в пятницу, 26 апреля, произошло возгорание в здании РГУ нефти и газа имени Губкина. Пожар был в коридоре и в лаборатории на шестом этаже университета. Сейчас огонь на площади 80 квадратных метров потушили.
Из здания вуза эвакуировали около трех тысяч человек. По некоторым данным, из-за пожара в здании частично обрушился потолок.
Из-за ЧП движение по участку дублера Ленинского проспекта в область перекрыто. Речь идет об участке от улицы Молодежная до пересечения с Ломоносовским проспектом.
РГУ нефти и газа имени Губкина эвакуируют из-за возгорания
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