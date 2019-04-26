Борт "Аэрофлота" экстренно приземлился в аэропорту Риги

Борт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт Риги
Вылетевший в Москву из Риги самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт из-за разгерметизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации гражданской авиации Латвии Мариса Городцова.
По его словам, экипаж констатировал неполадки, а в таких случаях идет запрос в ближайший аэропорт. Он добавил, что все службы были готовы к принятию рейса. В аэропорту Риги самолет встречали спасатели и скорая помощь.
Сколько пассажиров на борту и есть ли среди них пострадавшие, пока не сообщается.
По данным телеграм-канала Mash, Superjet 100-95B летел из Риги в Шереметьево. Воздушное судно подало сигнал бедствия с кодом "7700" и после резко начало снижаться.
В авиакомпании рассказали, что капитан судна решил вернуть самолет из-за столкновения с птицей.
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