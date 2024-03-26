ФСБ показала предметы роскоши задержанных чиновников Минэкономразвития

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

Силовики показали видео с задержанными чиновниками Минэкономразвития, на кадрах можно увидеть предметы роскоши, найденные у них при обысках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенный Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ ролик.

На видео показаны дома задержанных, один из которых представляет собой четырехэтажный особняк с садом и фонтаном. На кадрах можно заметить люксовые автомобили Bentley и Mercedes, а также гараж, в котором находятся еще пять машин.

"Отдельно оператор демонстрирует найденные предметы роскоши: дорогие ручки и украшения. В сейфах при обысках нашли деньги в различных валютах и огнестрельное оружие с патронами. Особняки находятся на территории Ставропольского края", – говорится в сообщении.

Почти во всех местах обысков силовики нашли крупные суммы денег в разных валютах, рассказали в ФСБ, уточнив, что в одном случае средства посчитали при помощи машинки. Так, в одной пачке оказалось 500 тысяч рублей.

О задержании чиновников Минэкономразвития стало известно 26 марта. Они подозреваются в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды, а также в хищении у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий", "Кража" и "Вымогательство", а также арестовали.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что злоумышленники пытались завладеть 50% акций одного из предприятий в Минеральных Водах. С ее слов, один из задержанных, находясь в сговоре с бизнесменами, способствовал досрочному прекращению действия лицензии компании для незаконного завладения производственными мощностями.