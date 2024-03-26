Около 7 человек могут находиться в воде после обрушения моста в Балтиморе

Фото: телеграм-канал "Белорусский силовик"

По меньшей мере семь человек могут находиться в воде после обрушения автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта в американском городе Балтимор в штате Мэриленд. Об этом телеканалу CBS News сообщила пожарная служба.

По ее информации, на место происшествия прибыла команда водолазов и спасателей, которая ищет людей.

В свою очередь, мэр Балтимора Брэндон Скотт на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) написал, что направляется к месту ЧП. Он указал, что знает о случившемся, на месте находится персонал аварийных служб, ведутся работы.

Об обрушении моста стало известно 26 марта. Отмечается, что в него врезалось грузовое судно. В настоящий момент движение транспорта перекрыто в обе стороны, власти города назвали эту ситуацию происшествием с большим количеством пострадавших.