Двое пожарных МЧС пострадали при обстреле Головчина Белгородской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое пожарных МЧС России пострадали при обстреле со стороны ВСУ села Головчино Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Атаке подверглось здание пожарно-спасательной части № 43, уточнили в МЧС. Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали.

Утром 26 марта сообщалось, что российские системы ПВО сбили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО "Град". Как уточнили в Минобороны РФ, атаку удалось пересечь около 07:00.

Ночью во вторник, добавили в оборонном министерстве, средства противовоздушной обороны уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Со слова губернатора региона Вячеслава Гладкова, в поселке Дубовое пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.