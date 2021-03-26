Момент столкновения двух поездов в Египте сняли на видео

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

Появилось видео, на которое попал момент столкновения двух пассажирских поездов в египетском городе Сохаг. Ролик снят на камеры наблюдения.

По уточненным данным, после столкновения двух поездов пострадали 165 человек, погибли 32 человека, сообщает Reuters.

Авария случилась 26 марта в провинции Сохаг города Тахта. Утверждалось, что неизвестный дернул стоп-кран в составе, следовавшем из Луксора в Александрию.

Потом в поезд врезался другой состав, направлявшийся из Асуана в Каир. С рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.

Сейчас на участке железной дороги идут работы по ее восстановлению. На месте находятся оперативные ведомства, осуществляется разбор завалов.

Ранее прокуратура поручила начать расследование, создана специальная комиссия.