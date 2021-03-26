Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Авария с участием шести автомобилей произошла на внешней стороне МКАД в районе Новорижского шоссе. В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщил столичный Дептранс в Telegram, движение транспорта в районе аварии ограничено до одного правого ряда и затруднено на 1,8 километра.

Отмечается, что один автомобиль врезался в неисправную машину, которую грузили на эвакуатор. Затем произошло столкновение с другими машинами.

Три автомобиля ранее столкнулись на внешней стороне 61-го километра МКАД в районе Рублевского шоссе. ДТП также затруднило движение на 1,5 километра.