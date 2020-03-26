Эксперт назвал возможную причину крушения Су-27 в Черном море

14:14
Фото: ТАСС/Александр Тарасенков/Интерпресс
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев назвал человеческий фактор возможной причиной крушения российского военного самолета Су-27 в акватории Черного моря, сообщает ИА "НСН".
"Это Черное море проглотило очень много самолетов, потому что люди, которые летают ночью и не имеют опыта, начинают пилотировать над водой. А над водой, что небо, что море, выглядят одинаково – звезды и там сверкают, и там сверкают", – отметил он.
По мнению Толбоева, "Су-27 не может отказать, он не может подвести, только его может подвести тот, кто сидит в кабине".
Самолет пропал во время выполнения планового полета. Аварийный сигнал зафиксировали в 50 километрах от Феодосии. На поиск пилота были направлены самолет Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль и гражданские суда, находящиеся поблизости.
Поиски летчика были затруднены сложными метеоусловиями. В пресс-службе Росморречфлота сообщили о полученной информации об активности радиобуя. Однако сигнал находится на несколько десятков километров южнее от предварительно обозначенной зоны поиска пилота.
В Минобороны информацию о появлении сигнала радиомаяка в новом месте поиска истребителя не подтвердили. Сейчас поисково-спасательная операция организована в трех районах акватории Черного моря на общей площади 350 квадратных морских миль.
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