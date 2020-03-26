Спасательное судно подошло к новому району поисков пилота Су-27 в Черном море

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Судно "Спасатель Демидов" подошло в район, в котором был зафиксирован сигнал с упавшего в Черное море самолета Су-27. Об этом сообщает ТАСС.

На месте бедствия, предположительно, может быть пилот.

"Спасатель Демидов" подошел, приступает к поискам", – заявил источник информагентства в экстренных службах.

На месте предположительного падения самолета работают спасательный буксир, суда Черноморского флота и пограничной службы.

Сигнал радиомаяка пропавшего в среду вечером над Черным морем истребителя Су-27 был пойман утром в четверг, 26 марта. С воздуха поисковая группа ничего не нашла, а на море работу затрудняет шторм.

Самолет Су-27 упал в Черное море во время плановых полетов накануне, 25 марта. Падение истребителя произошло около 20:10 в 50 километрах от Феодосии. Через минуту зафиксировали сигнал аварийного радиомаячка.

