Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Самолет Су-27 упал в Черное море во время плановых полетов, сообщает РИА Новости.

Падение судна произошло около 20:10 в 50 километрах от Феодосии. Через минуту зафиксировали сигнал аварийного радиомаячка.

Летчика вместе с самолетом ищут в акватории Черного моря в районе срабатывания маячка. В операции задействованы силы поисково-спасательных служб Южного военного округа. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Также 25 марта произошло падение учебно-тренировочного самолета L-39 в Краснодарском крае. В ходе инцидента погиб один человек.