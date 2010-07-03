Летевший из Москвы самолет "Аэрофлота" сел в Ульяновске без происшествий

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Ульяновск, приземлился без происшествий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аэропорт Баратаевка.

Гендиректор воздушной гавани Сергей Наконечный пояснил, что лайнер сел в снегопад, который вскоре усилился. Из-за этого взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть на три часа для очистки. При этом у самолета никаких повреждений не было.

Ранее СМИ написали, что летевший из столицы самолет "Аэрофлота" наткнулся на неровность при посадке в ульяновском аэропорту.