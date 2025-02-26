Вертолет с президентом Гондураса на борту совершил аварийную посадку в джунглях

Фото: elheraldo.hn

Вертолет, на борту которого находилась президент Гондураса Сиомара Кастро, вынужденно приземлился в джунглях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на El Heraldo.

По данным иностранного издания, президент Гондураса летела из Сан-Педро-Сулы в Тегусигальпу после рабочего визита. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как уточняют журналисты, экипаж принял решение об аварийной посадке в районе населенного пункта Эль-Балин в департаменте Кортес из-за плохой видимости. Это подтвердила Кастро, заявив прибывшим к месту ЧП журналистам, что вертолет вынужденно приземлился в джунглях из-за сильного тумана.

Несколькими днями ранее вертолет санавиации "Ансат" совершил жесткую посадку без последствий в аэропорту Ставрополя. На борту находились два члена экипажа и два врача. Все живы и не получили видимых повреждений.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что экипаж был вынужден прервать рабочий полет, чтобы совершить аварийную посадку в Ставрополе. В "Ростехе" уточнили, что пилоты во время полета столкнулись с технической проблемой, из-за которой борт стал практически неуправляемым.

