В Подмосковье задержали женщину, избившую на улице двух детей

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Московской области задержали женщину, избившую на улице двух детей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как женщина набрасывается на детей и взрослых.

Полицейским удалось найти подозреваемую. Ей оказалась 29-летняя местная жительница. Мотивы ее агрессивного поведения в настоящий момент устанавливаются.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – приводит слова Волк РИА Новости.

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Общественный деятель отметил, что нынешние сроки наказания не останавливают людей, готовых преступить закон.

