В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал предложение ужесточить наказание за избиение лиц младше 18 лет, сообщает RT.

Шхагошев подчеркнул, что эта тема является важной для обсуждения и заслуживает внимания. Однако в таких случаях не стоит сразу прибегать к таким мерам, как ужесточение наказания, "не обсудив сполна", добавил он.

"Госдума очень чутко реагирует на дела, связанные с защитой прав несовершеннолетних, это очень важная процедура и важная тема. Поэтому организация или человек, который предлагает подобные вещи, должен был бы выступить еще и с планом предварительного обсуждения этой тематики", – отметил депутат.

Он уточнил, что на определенном этапе депутаты будут готовы вступить в обсуждение, если есть обращение в МВД.

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних. Общественный деятель отметил, что нынешние сроки наказания не останавливают людей, готовых преступить закон.