В России предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

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Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних, сообщает RT.

Письмо с соответствующей просьбой он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Курдесов подчеркнул, что только за последние несколько месяцев в федеральных СМИ систематически появлялись новости об избиениях детей. Он напомнил, что эти истории часто заканчиваются тяжелыми травмами и госпитализацией.

Сегодня за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью малолетнего грозит лишение свободы сроком до 10 и до 5 лет соответственно. Но, как отмечает общественный деятель, такие размеры наказаний не останавливают людей, готовых преступить закон.

Более того, он заметил, что такие сроки предусмотрены только за умышленное причинение вреда малолетним, то есть не достигшим 14-летнего возраста. При причинении вреда здоровью детям 14 лет и старше предусмотрено более мягкое наказание.

В связи с этим он просит вывести положения о преступлениях в отношении малолетних в отдельную новую статью "Умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего" с установлением наказания в виде лишения свободы на срок до 8 и до 12 лет соответственно.

Ранее двухлетний ребенок попал в больницу после отравления наркотиками в Нижегородской области. Мальчика с очевидными симптомами отравления наркотическими веществами привезли в детскую городскую больницу № 1 в Нижнем Новгороде. Анализ подтвердил, что в крови малыша находился метадон.