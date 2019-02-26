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10:39

Два человека находятся в больнице после ДТП в Петербурге

происшествия ДТП

10:39

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Фото: vk.com/rus_crime_petersburg

В больнице в Санкт-Петербурге на лечении остаются два человека, пострадавшие в ДТП на Невском проспекте. Еще один пациент уже выписан, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в своем микроблоге Twitter.

"После ДТП, произошедшем на Невском проспекте 587, в Мариинской больнице остаются мужчина в удовлетворительном состоянии и женщина в стабильно тяжелом состоянии ", – написала Митянина.

Виновником ДТП оказался 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов. В ночь на воскресенье автомобиль BMW X6 врезался в толпу прохожих у здания бизнес-центра "Невский Плаза". Жертвами ДТП стали гражданин США 1978 года рождения и 39-летняя жительница Москвы. По данным МВД, задержанный был лишен водительских прав еще в ноябре прошлого года, имел за плечами 55 нарушений ПДД. Также известно, что перед тем, как врезаться в толпу пешеходов, машина столкнулась с двумя автомобилями, после чего выехала на тротуар.

Водитель не стал скрываться с места происшествия. Полиция вменяет автомобилисту нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В понедельник, 25 февраля, подозреваемого задержали.

Знакомый Касымова утверждает, что мужчина не мог быть в состоянии алкогольного опьянения. "Я одно могу сказать: сто процентов человек, как бы некурящий, непьющий ... вообще, потому что лет уже почти восемь-десять он был как бы в сторону верующего", – сообщил телеканалу Москва 24 Анар Аббасов, который знаком с 30-летним водителем иномарки.

Чуть позже у полиции появилась версия: подозреваемый надышался шариками с "веселящим газом". К слову, сам Касымов несколько раз еще до допроса и освидетельствования сообщил ее сотрудникам полиции. "...на Думской в баре надышался "шариками"... вот меня и выключило... я, честно, в шоке..." – передают слова подозреваемого СМИ.

Наехавшему на пешеходов в Петербурге предъявили обвинение

происшествия ДТП

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