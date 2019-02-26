Один человек погиб при пожаре в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Басманном районе столицы. Возгорание ликвидировано.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу, возгорание в одной из комнат произошло в Переведеновском переулке, дом 22.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения спасли восемь человек. Еще 20 были выведены из дома в целях безопасности.