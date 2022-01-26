Сотрудница полиции рассказала о спасении мужчины с Крымского моста

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Видео: youtube.com/Главное управление МВД России по г. МосквеСтарший лейтенант полиции Наталья Мошарова, которая вела переговоры с мужчиной, накануне залезшим на вершину Крымского моста в Москве, рассказала, что сама боится высоты. Видео с ее рассказом опубликовала пресс-служба столичного управления МВД РФ.
"Скажу честно, я очень боюсь высоты. Но когда встал вопрос о человеческой жизни, то уже все мои страхи отошли на второй план. Мы уже боролись непосредственно за человеческую жизнь", – отметила женщина.
По ее словам, поднявшись наверх с помощью пожарной автолестницы, она заметила, что металлоконструкции покрыты льдом, при этом мужчина во время разговора активно жестикулировал. Из-за этого она переживала, что он может свалиться.
"Первоначальной моей задачей было погасить эту экспрессию, чтобы он успокоился, уже вел со мной диалог и действовал так, как говорю ему я, чтобы сохранить в первую очередь его жизнь", – объяснила Мошарова.
Она также призналась, что на протяжении тех 15 минут, что длились переговоры, время для нее будто остановилось. После того как мужчина согласился спуститься вниз вместе с сотрудником МЧС, они помогли ему зайти в люльку.
25 января житель столицы поднялся на один из пилонов Крымского моста и отказался слезать. По словам очевидцев, он готовился к прыжку. Мужчина провел на вершине конструкции почти два часа. Уговорить его спуститься удалось только на третий раз.
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