Пострадавший при взрыве в Абхазии бизнесмен из Москвы скончался

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Бизнесмен Михаил Еваленко, пострадавший при взрыве в Абхазии, скончался в одном из московских медицинских учреждений, передает "Интерфакс".

Ранения мужчина получил 15 января. Он пострадал при попытке извлечения пакета с взрывчаткой со своего автомобиля в поселке Лдзаа Гагрского района Абхазии. Пострадавшего доставили в сочинскую больницу, где ему была проведена операция. Из Краснодарского края его перевели в Москву. Врачи называли его состояние крайне тяжелым.

По данным СМИ, Еваленко длительное время проживал в Абхазии и занимался бизнесом. Его семья живет в Москве.