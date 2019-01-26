Два крупных ДТП произошло в Чехове – Минтранс Подмосковья

Две аварии произошли в подмосковном Чехове, сообщается в микроблоге министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

В 12:00 на 26-м километре автодороги М-2 "Крым" столкнулись 17 транспортных средств, а на 58-м километре 10. Пострадавших нет. Министерство призвало воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Ранее сообщалось, что на 59-м километре столкнулись около 40 автомобилей. Поступала также информация о ДТП с 16 машинами вблизи Чехова, в котором пострадали два человека.

ЦОДД посоветовал москвичам пользоваться метро из-за снегопада. Подземка заявила о готовности к работе в непогоду. На дорогах в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям при возникновении трудностей. Транспортный комплекс призвал быть осторожнее на улицах.

В столице увеличили количество снегоуборочной и снеговывозящей техники до 12 тысяч единиц. Сергей Собянин отметил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.