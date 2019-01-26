Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:25

Два крупных ДТП произошло в Чехове – Минтранс Подмосковья

происшествия ДТП

14:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/chekhovdriver

Две аварии произошли в подмосковном Чехове, сообщается в микроблоге министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

В 12:00 на 26-м километре автодороги М-2 "Крым" столкнулись 17 транспортных средств, а на 58-м километре 10. Пострадавших нет. Министерство призвало воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Ранее сообщалось, что на 59-м километре столкнулись около 40 автомобилей. Поступала также информация о ДТП с 16 машинами вблизи Чехова, в котором пострадали два человека.

ЦОДД посоветовал москвичам пользоваться метро из-за снегопада. Подземка заявила о готовности к работе в непогоду. На дорогах в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям при возникновении трудностей. Транспортный комплекс призвал быть осторожнее на улицах.

В столице увеличили количество снегоуборочной и снеговывозящей техники до 12 тысяч единиц. Сергей Собянин отметил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика