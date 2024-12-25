Tagesschau: полиция неверно расположила авто на ярмарке в Магдебурге, допустив теракт

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Полиция Магдебурга в Германии неправильно расположила автомобили для охраны рождественской ярмарки, не перегородив въезд для транспорта экстренных служб, что и сделало произошедший 20 декабря теракт возможным. Об этом со ссылкой на МВД федеральной земли Саксонии-Анхальт пишет портал Tagesschau.

"На текущей стадии расследования предполагается, что полицейский автомобиль находился на стоянке для такси на аллее Эрнст-Ройтер и, следовательно, был не в том месте, которое предполагалось в соответствии с оперативной концепцией полиции", – сообщили правоохранители.

По словам начальника отдела общественного порядка Магдебурга Ронни Круга, въезд на ярмарку не был перекрыт барьерами или столбиками, чтобы обеспечить возможность проезда экстренных служб. Однако предполагалось, что проезд будет охраняться мобильными полицейскими силами – подобный концепт безопасности прорабатывался в Германии на протяжении длительного времени.

Сейчас прокуратура рассматривает заявление против властей города и городской полиции касательно невыполнения ими всех необходимых мер для обеспечении безопасности.

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Немецкие власти назвали это терактом.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По данным СМИ, мужчина был признан беженцем в июле 2016 года. Он имеет вид на жительство в ФРГ, а также работал в одной из местных больниц.

Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Задержанный объяснил свои действия плохим обращением немецких властей с беженцами из своей страны.

