Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в центре Москвы, признал вину, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.

В понедельник, 25 декабря, следователи собираются просить суд об аресте подозреваемого.

По данным СК, в ночь на 23 декабря 37-летний мужчина в квартире жилого дома в Мукомольном проезде ранил ножом 25-летнюю девушку. От полученных ран она скончалась. Мужчина также навредил себе, после чего был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело. Позже у них появилась информация, что тот же мужчина может быть причастен к убийству девушки в гостинице в центре Москвы. Подозреваемый забронировал гостиничный номер через интернет. В нем он убил девушку, нанеся ей ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на улице Айвазовского в Москве. По данным следователей, инцидент произошел 23 декабря. Указывается, что 45-летний мужчина в ходе конфликта вытолкнул из окна жилого дома малознакомую 22-летнюю девушку. Потерпевшая упала с высоты пятого этажа, ее госпитализировали.