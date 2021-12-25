Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Подъемной улице

10:21
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Нижегородском районе столицы произошел пожар в четырехэтажном здании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Уточняется, что площадь пожара составила 50 квадратных метров.
"На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты ПСО №211 и ПСО №202 столичного Пожарно-спасательного центра", – говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул на первом и втором ярусах четырехэтажного кирпичного здания по адресу улица Подъемная, дом 14, строение 5.
В пресс-службе подчеркнули, что пожарные ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Верхневилюйске в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарное подразделение прибыло на место спустя три минуты. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
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