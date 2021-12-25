Главу Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержали за взятку

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Начальник Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья Сергей Щекин задержан за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила, что специалист получил от коммерсанта 450 тысяч рублей.

"...возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы" Испытательная пожарная лаборатория" по Московской области, а также в отношении представителя коммерческой организации", – уточнили в СК.

В настоящий момент подозреваемые в совершении правонарушений были задержаны.

Ранее стало известно, что суд в Хабаровске назначил экс-сотруднику Минобороны России Александру Хану наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 4 месяца за причастность к получению взяток.