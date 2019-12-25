СК проверит историю о мужчине, которому врачи оставили в бедре деталь машины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о пострадавшем в ДТП в Подмосковье мужчине, которому врачи после операции оставили в бедре 14-сантиметровую деталь автомобиля, сообщает пресс-служба СК по Московской области.

Организована доследственная проверка о ненадлежащем оказании медицинской помощи. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ писали, что молодой человек был госпитализирован после аварии. Его прооперировали, а спустя несколько дней выписали.

После этого у мужчины начала подниматься температура. Врачи сделали ему компьютерную томографию, которая показала, что у него в бедре находится деталь автомобиля длиной 14 сантиметров.

Летом врачи в Московской области сделали операцию мужчине, который проглотил вилку. 34-летний мужчина пытался вызвать рвоту через нажатие вилкой на корень языка. Однако эксперимент обернулся неприятной случайностью – столовый прибор мужчина проглотил.

Факт наличия столового прибора в желудке подтвердили исследования, в том числе рентген органов брюшной полости. Мужчину выписали из больницы на пятые сутки.