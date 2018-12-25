Эксперт оценил данные об аномалии в Хабаровском крае

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин прокомментировал сообщение об аномалии в Хабаровском крае.
Ранее специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" проанализировали фрагменты спутниковой съемки с места схода грунта в русло реки Бурея и пришли к выводу, что в этом районе произошла термическая аномалия.
Шебалин считает, на самом деле произошел "самопроизвольный оползень", а термическое воздействие могло ускорить этот процесс, передает RT. Он пояснил, что оползень может быть вызван землетрясением либо метеоритом, но ни того, ни другого не было, поэтому это был самопроизвольный оползень.
Большой перепад температур между днем и ночью мог послужить ускорению процесса, однако это все равно бы случилось, заключил специалист.
В администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края 24 декабря сообщили о падении метеорита несколько дней назад. Метеорит снес вершину сопки и перекрыл русло реки на 40 метров. В Бурейской ГЭС не подтвердили падение метеорита, а снижение уровня воды в водохранилище объяснили сходом оползня.
Между тем, как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники из военного ведомства и МЧС, падение метеорита можно исключить, так как в случае вхождения небесного тела в атмосферу Земли его зафиксировали бы навигационные службы.
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