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08:33

Сын владельца "Уралкалия" отрицает, что был в клубе во время траура по погибшим в шахте

происшествия общество

08:33

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Сын владельца "Уралкалия" опроверг информацию, что был в клубе в день трагедии в шахте

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой в адрес сына владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина Никиты. По Сети распространилось видео, где он отдыхает на вечеринке в одном из клубов Москвы. Очевидцы негодуют, что это произошло во время траура в Соликамске, где погибли 9 шахтеров. Кадры появились в Instagram Никиты Мазепина на следующий день после трагедии.

22 декабря в одной из шахт Пермского края вспыхнул огонь. В Соликамске после этой трагедии был объявлен траур. Сам Мазепин опровергает свое неэтичное поведение. По его словам, он не устраивал "вечеринки на костях", а видео представляет собой нарезку кадров двухнедельной давности.

"Заявляю публично – это ложь и не имеет никакого отношения к действительности. Ну а тем, кто спекулирует на этой трагедии, дам один совет. Боритесь с моим отцом или со мной открыто, а не спрятавшись за анонимные Telegram-каналы", – заявил Никита Мазепин.

Никите Мазепину 19 лет. Он профессиональный автогонщик в чемпионате GP3 в составе команды Hitech Racing. Примечательно, что в тот вечер, когда были опубликованы записи, на той же вечеринке ему компанию составила победительница конкурса "Мисс мира – 2015" София Никитчук. Модель свое участие в тусовке не отрицает, однако не уточняет, где отдыхала и с кем. Она свой компрометирующий пост в соцсетях уже удалила.

Сама девушка также является помощником депутата Госдумы. В нижней палате парламента заявили, что ей предстоит серьезный разговор с начальством.

"У нас нет возможности отслеживать каждый шаг всех помощников. Конечно, те помощники, которые будут, скажем так, порочить звание депутата Госдумы, с ними мы будем прекращать сотрудничество. Я найду время разобраться в этой ситуации", – сказал в комментарии телеканалу Москва 24 депутат Госдумы Сергей Кривоносов.

В момент трагедии в шахте находились 17 человек, восьмерых удалось вывести наружу. Личности погибших установлены, их семьям выплатят по 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования уже задержаны 4 человека. Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском крае.

происшествия общество

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